Tadej Pogačar povsem omagal

Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen) je zmagovalec kraljevske 17. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 km) je v veliko krizo padel slovenski as Tadej Pogačar in v primerjavi z vodilnim na dirki, Dancem Jonasom Vingegaardom izgubil 5:45 minute. V skupnem seštevku je v etapi četrtouvršceni Vingegaard (Jumbo-Visma) izdatno povišal prednost pred še vedno drugouvrščenim Pogačarjem (UAE Team Emirates). Ta po današnji krizi zdaj zaostaja 7:35 minute. Tretje mesto je še utrdil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates), ki pa za Dancem zaostaja že 10:45 minute.

»Danes enostavno ni bilo nog. Kot da nič, kar sem pojedel, ne bi šlo v noge. Na začetku klanca sem že mislil, da bom izgubil mesto na stopničkah. Zaradi vseh slovenskih navijačev in moštvenega kolega Marca Solerja ter celotne ekipe okoli mene sem se boril do konca in ostal na drugem mestu,« je v odzivu za organizatorje dirke o krizi dejal Pogačar in se zahvalil ekipi ter navijačem za podporo do cilja kraljevske etape.

V boju za etapno zmago je imel največ moči na zahtevnem zadnjem vzponu na prelaz Loze 25-letni Gall. Ta se je na najtežjem delu klanca odlepil od preostalih ubežnikov in si hitro nabral dovolj prednosti pred Britancem Simonom Yatesom (Jayco-AlUla) ter slavil drugo zmago v karieri. Prvo je zabeležil na junijski dirki po Švici. Simon Yates je ciljno črto na letališču v Courchevelu prečkal 34 sekund za Avstrijcem, tretje mesto je z zaostankom 1:38 minute pripadlo Špancu Pellu Bilbau (Bahrain Victorious). Cetrti je bil Vingegaard, ki je zaostal 1:52 minute.

Ekipa Jumbo-Visme je po Vingegaardovi izjemni predstavi v torkovi vožnji na čas danes narekovala ritem tudi v kraljevski etapi in skušala priti do etapne zmage. V ospredju se je po napornem začetku v hudi pripeki vozilo 32 ubežnikov, ki so le počasi pridobivali prednost pred glavnino.

Pred zadnjim vzponom na Col de la Loze (28,1 km/6 %) so imeli slabe tri minute prednosti, kaj veliko pa se v prvem delu vzpona ni zmanjšala. V drugem, težjem delu vzpona pa je Pogačar že okoli devet kilometrov pred ciljem spustil skupino najboljših. Do konca si je 24-letnik, ki je v začetku etape na prvem vzponu padel in imel okrvavljeno koleno, nabral ogromno zaostanka in ciljno črto prečkal kot 22. z zaostankom 5:45 minute za Vingegaardom in 7:37 za zmagovalcem etape.