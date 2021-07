Tamau Pogi še vedno rumen

Tadej Pogačar še naprej uspešno brani rumeno majico najboljšega na dirki po Franciji. Kolesar ekipe UAE Emirates je brez pretresov prestal tudi 16. etapo, prvo in najlažjo med tremi pirenejskimi preizkušnjami, ki je začela v Andori in je bila dolga 169 kilometrov, vsebovala pa je štiri ne pretežke kategorizirane vzpone. S temi se je najbolje spoprijel avstrijski državni prvak Patrick Konrad, ki je bil najprej član 14-članske ubežne skupine, nato pa se je odločil za napad, na katerega preostali tekmovalci niso našli odgovora. Na cilju je imel kolesar ekipe Bora hansgrohe 42 sekund prednosti pred Italijanom Sonnyjem Colbrellijem in Avstralcem Michaelom Matthewsom.