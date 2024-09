Terpin in Feri spet v Prati in Ravenni, a z novimi soigralci

Odbojkarska sezona v Italiji je tik pred vrati. Zastor se bo tudi letos dvignil z moškim superpokalom, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna, 21. in 22. septembra v Firencah. Teden dni kasneje se bo začelo prvenstvo superlige, od 6. oktobra dalje pa bodo na igrišču še ekipe A2-lige. To bo tudi vikend, ko se bodo začela prvenstva v ženski A1- in A2-ligi. Prvi krog A3-lige bo šele 20. oktobra.

Tako kot zadnjih sedem sezon slovenskih igralcev, ki so dozoreli v slovenskih klubih, ne bo v superligi, najvišje bodo nastopali v A2-ligi. Tu bosta igrala Števerjanec Jernej Terpin pri Prati in Goričan Jan Feri v Ravenni.

Sezona v Prati se je začela z novim trenerjem in precej spremenjenim igralskim kadrom. V standardni postavi so potrdili štiri igralce, vključno s Terpinom, ki je z 28 leti drugi najstarejši, vsi ostali v ekipi pa so novinci in precej mlajši. Ta čas je kot nalašč namenjen vzpostavljanju tistih mehanizmov, da bo igra stekla. »Novi trener Mario Di Pinto je pripravil res pester spored treningov, z žogo treniramo zjutraj in popoldne. Verjamem, da se nam bo vse to obrestovalo,« je opisal delo v tem času Terpin, ki se v Prati poti od 19. avgusta.

Prata bo prvi krog igrala na domačih tleh 6. oktobra ob 17.30. Letos se spet vrača »domov«, saj bo domače tekme igrala v Prati, potem ko so poleti športno dvorano povečali, da bi zadostili kriterijem lige.

Za Jana Ferija, ki se je poleti veselil srebrne kolajne na EP do 22 let, je bilo letošnje poletje krajše. Po mesecu dni oddiha se je že vrnil v trenažni proces.

Tudi v Ravenni so v poletnih mesecih dočakali večjo prevetritev. Od lanske garniture so v klubu ostali le štirje igralci (v superligo so medrugim odšli Bovolenta, Mancini in Orioli), zato je v tem delu sezone v ospredju predvsem uigravanje.

Feri bo v ekipi tretji sprejemalec, dela pa na tem, da si bo čim prej prislužil mesto v standardni postavi.