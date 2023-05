Terpin na prvi tekmi boljši od Pahorja

Vibo Valentia z Jernejem Terpinom je zmagovalka prve finalne tekme play-offa A2-lige. V domači dvorani je gladko s 3:0 premagala Agnelli Tipiesse Bergamo, pri katerem igra Goričan Mitja Pahor. Najbolj izenačen je bil drugi niz, v katerem je Bergamo nudil dober odpor, v napeti končnici pa je Vibo Valentia slavila šele pri 32:30. V prvem in drugem nizu pa so domači odbojkarji povsem prevladali, prevzeli visok naskok in gladko osvojili 25. točko. V prvem nizu so dopustili le 14 točk, v drugem dve več.

Jernej Terpin je tokrat za Vibo Valentio prispeval 12 točk (v napadu je bil 65 %, dosegel 11 točk, še eno pa na začetnem udarcu), Mitja Pahor pa je vstopil v drugem in tretjem nizu in prispeval 5 začetnih udarcev (brez napak!).

Druga tekma bo v sredo ob 19.30 v Bergamu. V finale za napredovanje se igra na tri zmage.

Vibo Valentia - Bergamo 3:0 (25:14, 32:30, 25:16)