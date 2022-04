Tesen poraz Zarje

NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Mariano 1:2 (1:1)

Strelec: 38′ Zucca

Zarja: Budicin, Zucca, Spadaro, Aiello, Lorenzi, Vascotto (Stocca Kralj), Rizzotto (Braicovich), Lombisani, F. Bernobi (M. Bernobi), Petracci, Cepar. Trener: Franco.

Nogometaši Zarje so v vnaprej odigrani tekmi 24. kroga 1. amaterske lige utrpeli nov poraz kljub temu, da so v primerjavi z zadnjo tekmo igrali nekoliko bolj prepričljivo. Tekma je bila dokaj izenačena, prvi pa so v vodstvo prešli domačini z zadetkom Zucce v 38. minuti. Nekaj minut kasneje pa so z 11-metrovke izenačili gostje, ki so pred tem zapravili že en strel z bele točke. V prvem primeru je bil vratar Budicin uspešen, v drugem pa ne. Tudi v drugem polčasu je na igrišču vladalo popolno ravnvesje,. Ko pa je že kazalo, da se bosta ekipi razšli z delitvijo točk, so gostje 5 minut pred koncem tekme zadeli odločilni zadetek za 1:2. Igralci Zarje so v končnici sicer napadali, žal pa je tudi na tej tekmi prišla na dan sterilnost bazovskega napada.