Tesna domača poraza obeh slovenskih enajsteric v elitni ligi

Kras Repen – Pro Gorizia 0:1 (0:0)

Kras Repen: Umari, Badžim, Pacor (Gotter), De Lutti, Dukić, Catera, Perhavec (Pertot), Grudina, Lukanović, Kuraj (Velikonja), Pitacco (Almberger). Trener: Kneževič.

Nogometaši Krasa Repna so na domačem igrišču v zadnjem krogu prvega dela elitne lige tesno izgubili proti eni izmed favoriziranih ekip za napredovanje v višjo, D-ligo. S tem porazom pa so zdrknili na 8. mesto lestvice tega zelo izenačenega prvenstva, ki je po prvem delu okronal tržaško ekipo San Luigija (31 točk) za zimskega prvaka pred Codroipom in Pro Gorizio (29 točk).

Tekma v Repnu pred številnimi navijači je bila zelo izenačena. Že v prvem polčasu bi lahko varovanci trenerja Kneževiča povedli, toda pri strelih na nasprotna vrata niso bili dovolj natančni in zlasti Pitacco je zamudil ugodni priložnosti za zadetek. Gostje pa svoje priložnosti za gol niso zamudili in v drugem polčasu povedli z akcijo iz kota. V 66. minuti je v polno zadel Pluchino. Zaman so bili nato vsi napadi Krasovih igralcev. Priložnost za izenačenje je sicer imel Velikonja, toda njegov strel je ubranil gostujoči vratar Bigaj in tako so se morali gostitelji sprijazniti s tesnim, toda bolečim porazom.

Juventina – Codroipo 0:1 (0:1)

Juventina: Blasizza, Furlani, Russian, Liut, Jazbar, L. Piscopo, Štrukelj, Samotti, M. Piscopo, Grion, Cocetta (Pillon). Trener: Visintin.

Juventina je v zadnji tekmi letošnjega leta na domačem igrišču z 0:1 klonila proti Codroipu. Gostje so odločilni zadetek dosegli v 22. minuti prvega polčasa z napadalcem Bertolijem, ki je po koncu lepe samostojne akcije ukanil štandreškega vratarja Blasizzo. Prvo polovico sezone je štandreška ekipa sklenila na 14. mestu na lestvici z 20 osvojenimi točkami, medtem ko se je Codroipo (29 točk) s sedmo letošnjo zmago zavihtel na drugo mesto v elitni ligi.

Tekma je bila sicer dokaj izenačena, tako da so o zmagovalcu odločali detajli. Varovanci trenerja Visintina so prikazali solidno igro, v napadu pa niso bili dovolj odločni. Na drugi strani so bili nogometaši Codroipa bolj učinkoviti, čeprav je bila navzven njihova igra manj atraktivna. Juventina si tako v prvem kot v drugem polčasu ni priigrala nobene omembe vredne priložnosti za zadetek.