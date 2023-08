»Težko se je odreči savdskim petrodolarjem«

Pred jutrišnjim začetkom italijanske nogometne Serie A smo se pogovorili z nekdanjim profesionalnim nogometašem in zdajšnjim trenerjem Sistiane Sesljana, Denisom Godeasom, ki je v A-ligi oblekel dres Coma, Palerma in Chieva.

Kdo so vaši favoriti?

Za naslov se bodo potegovale običajne ekipe. Rahlo prednost ima Napoli, ki je lani premočno zmagal in se je poleti odpovedal le enemu ključnemu igralcu, branilcu Kimu. Sicer so zamenjali tudi trenerja, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost ekipe, a vseeno si zaslužijo status favorita. Ostale ekipe, ki bi se lahko vključile v boj za naslov, so še Inter, Milan in Juventus. Kot navijač Milana upam, da bo Piolijevo moštvo presenetilo, a nisem optimist. Vse ostale so na nižji ravni.

Mnogo igralcev se je odločilo za odhod v Savdsko Arabijo. In ne gre zgolj za nogometaše na koncu kariere, kot na primer Ronaldo ...

Sploh me ne preseneča in prepričan sem, da bi ravnal podobno. Vsak, ki trezno razmišlja, se taki ponudbi ne bi odrekel. Veste, nogomet je za te igralce služba, ki v najboljšem primeru traja 15 let. Ko ti ponudijo za eno leto dela plačo, ki bi jo drugod zaslužil v petih letih, zavrneš ponudbo? Če se bodo ti igralci po enem letu naveličali savdskega nogometa, se bodo pač vrnili v Evropo. A imam za heroje tiste nogometaše, ki so zavrnili bajne vsote savdskega finančnega giganta (beri Mbappé). Gre v neki meri za veliko žrtvovanje. Po dveh letih igranja v Savdski Arabiji se lahko upokojiš. Nekateri se sklicujejo na dejstvo, da mastno zaslužijo tudi tu, a ugovor ne drži. Navaden smrtnik primerja 1500 in 5000 evrov, najboljši nogometaši, glej primer Neymar, pa primerjajo 30 in 100 milijonov evrov. Princip je enak.

