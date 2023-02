Tim Gajser utrpel zlom stegnenice

Slovenski motokrosist Tim Gajser si je ob padcu na pripravljalni tekmi pred začetkom sezone svetovnega prvenstva zlomil stegnenico desne noge, je sporočila njegova ekipa Honda. Štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP bo moral pod nož, šele potem bo znana bolj natančna časovnica okrevanja.

Gajser je grdo padel med nedeljsko tekmo na dirki italijanskega prvenstva v Trentinu. Med skokom se je njegov motor nagnil na levo, Gajser pa je z nogama udaril ob tla.

Progo je zapustil v reševalnem vozilu, po pregledu v bolnišnici so zdravniki ugotovili, da ima zlomljeno stegnenico. Potrebna bo operacija, po tej pa bo določen tudi bolj natančen urnik okrevanja, so sporočili iz Honde.

Po poškodbi se je oglasil tudi 26-letni Makolčan, ki je danes na Instagramu objavil fotografijo iz bolniške postelje. V pripisu se je zahvalil vsem za sporočila podpore in dodal: »Poškodbe so del športa in po tej poškodbi se bom vrnil še močnejši.«

Gajser je na italijanskem državnem prvenstvu opravljal priprave pred novo sezono SP. Ta se bo začela z dirko v Argentini 12. marca.

Okrevanje po zlomljeni stegnenici traja več mesecev. Leta 2020 se je španski dirkač Jorge Prado vrnil na motor zgolj dva meseca po zlomu stegnenice, istega leta pa se je Francoz Romain Febvre vrnil na tekmovanja po petih mesecih okrevanja po enaki poškodbi.