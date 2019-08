Tim Škerbec okrepil Jadran

Tim Škerbec bo v prihodnji sezoni branil barve Jadrana. Pri združeni ekipi so poskrbeli za odmevno potezo na košarkarski tržnici, saj prihod tako kakovostnega košarkarja iz Portoroža jasno priča o tem, da so Jadranove rezultatske ambicije letos višje v primerjavi s prejšnjimi sezonami, ko so Ban in soigralci vsakič izpadli v prvem krogu končnice. Novi trener Andrea Mura bo torej imel na voljo pod obema košema zelo popolno ekipo, tako da so odborniki zaenkrat na papirju zapolnili največjo vrzel prejšnjih sezon.