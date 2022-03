Timi Zajc svetovni podprvak

Slovenci so na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu na Norveškem dosegli izjemen ekipni uspeh. Timi Zajc je poletel na drugo mesto, potem ko je v finalu prehitel Avstrijca Stefana Krafta, ki je bil na koncu tretji. Z naslovom svetovnega prvaka se je okitil domači adut Marius Lindvik, ki je vodil že po prvi seriji. Slovenski uspeh so dopolnili Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc, ki so zasedli mesta od 4. do 6. V finale sta se nekoliko presenetljivo uvrstila tudi dva italijanska skakalca: Giovanni Bresadola se je uvrstil na končno 21. mesto, Alex Insam pa na 29. V Vikersundu bo jutri na vrsti ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci v ožjem krogu favoritov za zlato kolajno.