Točka le Krasu, derbi Bregu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Tricesimo 1:2 (1:1)

Strelci: 8. Condolo (T), 10. Hoti, 63. Alessandro Osso (T)

Juventina: Gregoris, Furlani (Garić), Celcer, Černe (Goz), De Cecco, Russian, Colonna Romano (Racca), Piscopo, Selva, Hoti, Tuan (Papagna). Trener: Bernardo.

Nogometaši Juventine morajo pozabiti na slab nastop proti Tricesimu, ki je tudi neposreden tekmec v boju za obstanek v elitni ligi. »Slab dan. Igrali smo pod svojimi sposobnostmi. Ustvarili smo malo priložnosti za gol. V soboto v Repnu (proti Krasu) moramo igrati povsem drugače,« je po tekmi komentiral športni vodja Juventine Giuliano Fantini.

Sanvitese – Kras Repen 0:0

Kras Repen: Umari, Simeoni, Potenza, Rajčević, Dukić, Raugna, Pitacco, Racanelli (od 65. Pagano), Debenjak (od 35. Sancin), Perić (od 75. Kocman), Poropat (od 65. Dekovic). Trener: Kneževič.

Kras je načrtoval, da bi iz San Vita al Tagliamento odnesel domov celoten izkupiček, a naposled se je moral zadovoljiti s točko. Po igri, ki sta jo prikazali obe ekipi, je končni izid pravičen. Tekma je bila v glavnem izenačena. Gostitelji so sicer imeli dve priložnosti za gol, gostje pa eno s Pitaccom.

Sistiana Sesljan – Pro Fagagna 1:2 (1:1)

Strelci: 35. Craviari (F), 42. D. Colja 11-m (S), 90. Peressini (F)

Sistiana Sesljan: Colonna, Steinhauser, Almberger, Madotto (Vecchio), M. Crosato, Zlatič, L. Crosato, Francioli (Loggia), Spetič (Disnan), Gotter, D. Colja (Germani). Trener: Godeas.

Rdeči kartoni: L. Crosato, M. Crosato in Gotter.

Trije goli in prav toliko izključitev so videli gledalci na igrišču v Vižovljah. Po trikratnem sodnikovem žvižgu jo je skupil Sistiana Sesljan, ki je proti Fagagni izgubil z 2:1. Zmagoviti gol gostov je padel minuto pred koncem tekme, potem ko so domačini igrali kar s tremi igralci manj, saj je sodnik že v prvem polčasu izključil Luco Crosata, nato pa še brata Mattea Crosata in prav na koncu srečanja še Gotterja. V Sistiana Sesljan se je vse do zadnjega boril za točko. »Pravzaprav so fantje dali vse od sebe. A tokrat smo plačali hud davek zaradi treh rdečih kartonov,« je dejal trener Denis Godeas. Sesljan bo v soboto igral v Gorici proti Pro Gorizii.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Azzurra 0:2 (0:1)

Mladost: Gon, Di Giorgio, Peric (Furlan), Negrin (Cuzzolin), S. Mucci, Iodice (F. Mucci), Ligia, Scocchi, Pelos (Milan), Ocretti, Bianco. Trener: R. Veneziano.

Mladost je nezasluženo izgubila proti drugouvrščeni Azzurri. Tekma je bila izenačena in več priložnosti za gol, kljub porazu, so imeli prav gostitelji. Pri Mladosti so se po tekmi hudovali nad sodnikovimi odločitvami, ki naj bi bile v več primerih sporne.

Sovodnje – Ruda 1:1 (1:0)

Strelec: 20. M. Juren 11-m

Sovodnje: Zanier, Komjanc (A. Juren), Umek (Tomsič), Rijavec, Feri, Ribolica, Čavdek, Petejan, Semolič (Marassi), M. Juren (Predan), Simčič. Trener: Trangoni.

Sovodnje so zamudile lepo priložnost, da bi vknjižile tri točke v boju za miren obstanek. Skozi vso tekmo so imeli domačini pobudo v svojih rokah in tudi več priložnosti za gol.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Breg 1:3 (0:1)

Strelci: 3. Capraro, 50. Capraro, 58. Renar, 67. S. Nigris

Vesna: T. Košuta, M. Colja (Pertot), Renar (Cociani), Jan Košuta, Vidoni, Marchesan, Cuk (Likar), Marturano, M. Vidali (Sosič), Montebugnoli, Antonič (K. Vidali). Trener: Daris.

Breg: Blasevich, Savino, Spinelli, Pllana (Andreasi), Čermelj, Frangini, Capraro (Calabrese), Udovicich (Marchio), Sabadin (Carbone), M. D'Alesio (Abatangelo), Delvecchio. Trener: Bertucci.

Rdeč karton: 85. Andreasi

Breg je upravičil vlogo favorita na derbiju v Križu in zasluženo premagal Vesno, ki pa se je solidno upirala in v določenih trenutkih prikazala tudi dopadljivo igro. Breg je povedel že v prvem polčasu in na začetku drugega dela je bilo na kriški zelenici že 0:2. V kmalu je tekmo spet odprl Thomas Renar, čeprav je že pred tem zadel prečko Antonič. Breg, ki je drugi na lestvici, pa se ni pustil presenetiti in je nato zadel še tretjič. V zadnjem delu tekme sta obe moštvi zadeli vratnico ter prečko.

Campanelle – Primorje 3:1 (2:0)

Strelec za Primorje: 82. Bossi

Primorje 1924: Milloch, Patti, Canziani (Pocecco), Fatigati, Muccio Crasso, Di Gregorio, Cipriani (Bossi), Konstantin, Saule, Grego (Suppani), Pocecco. Trener. Graziano.

Primorje je tudi v uvodnem delu drugega dela sezone v težavah. Rumeno-rdeči so ostali praznih rok tudi na gostovanju v Trstu. Campanelle so vodeil z 2:0, nato je le sledila reakcija gostov, ki so zadeli z Bossijem in so hkrati zapravili zelo lepo priložnost za izenačenje. Po tretjem golu domačinov je bilo dejansko tekme konec. V prvem polčasu je Primorje zgrešilo najstrožjo kazen: Konstantinu je strel ubranil domači vratar.