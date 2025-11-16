Točki za Juventino in Kras, porazno v nižjih ligah (z izjemo Primorja 1924)

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Fiume Veneto Bannia 1:1 (0:1)

Strelca: 9. Sclippa (FB), 55. Delutti

Kras Repen: Umari, De Lutti, Ferluga, Catera, Rajčevič, Male, Perhavec (Ianezic), Perić (Gotter), Pitacco, Barišić, Šolaja (Velikonja). Trener: Rok Božič.

Krasovi nogometaši niso pokazali najboljše igre, tako da je dejansko neodločen izid dragocen. Gostje so bili v prvem polčasu boljši od varovancev Roka Božiča in bi poleg gola, ki so ga dosegli v tem delu, lahko vsaj še enkrat zatresli Krasovo mrežo. V drugem delu tekme so gostitelji nekoliko bolje igrali in so v 55. minuti tudi izid izenačili z evrogolom De Luttija, ki je iz razdalje 35 metrov ukanil gostujočega vratarja. V prihodnjem krogu čaka Kras Repen gostovanje v Fontanafreddi.

Juventina – Forum Julii 1:1 (0:1)

Strelca: 30. Littorale (FJ), 67. Breganti

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Liut (Grion), Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Hoti, Pagliaro (Del Fabro). Trener: Visintin.

Na pomembni tekmi v boju za zgornji del lestvice sta se Juventina in čedajski Forum Julii po hudem boju razšli s točko.Gostje so povedli v prvem polčasu, v drugem delu pa je v polno zadel Thomas Breganti, ki postaja vse bolj pomemben člen v Juventininem moštvu.

1. AMATERSKA LIGA

Bisiaca Romana – Sovodnje 2:0

Strelca: Bass (BR), Franciosi (BR)

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Paravan, Umek (A. Juren), Feri, Peric (Papais), M. Predan, Mauri, Žižmond, L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Torre 0:2 (0:0)

Strelca: 37. Ciani, Turchetti

Zarha: Loschiavo, Calabrese, Bertocchi (Babini), Berisha, Škabar, Serafini (Tawgui), Rollo (Barzellato), Spreafico, Abatmngelo, Corrente, Carbone. Trener: Loris Cherin.

Nogometši Zarje danes niso začeli s pravim pristopom in so na domači zelenici izgubili, sicer proti na lestvici višje postavljeni ekipi Torreja. Le če bi nekoliko bolje igrali v obrambi, bi lahko tudi odnesli točko, saj so imeli kar nekaj priložnosti za zadetek. Treba pa je priznati, da so naleteli na odličnega gostujočega vratarja, ki je večkrat rešil svoja vrata.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Aris San Polo 1:3

Strelec za Primorec: Di Donato.

Primorec: Leban, Stocca Kralj, Succi, Cassa (Gjuzi), Furlan, C. Pischianz, E. De Sio (Di Donato), Savi (Tomsich), Cifarelli, Moscolin.

Primorje 1924 – Villesse 3:0 (3:0)

Strelca: 29. Durić, 38. in 41. F. Kaurin

Primorje 1924: Paulich, Spanghero (P. Kaurin), Durić, Petković, Miniussi, Maggiorino, Chiatto, Bertagni, Balbi, Saule, F. Kaurin. Trener: Issich.

Mladost – Pro-Secco Primorje 0:12

Mladost: Peric, Komjanc, T. Lakovič (D. Dreassi), Ciaravolo, Svetlič, Fasciana (Elrashidy), S. Lakovič, Vera (Lala), Njie, Sestili (Camara), Rossi (Burrafato). Trener: Mozetič.