Tratnik zmagovalec 16. etape Gira, ki je potekala po Benečiji

Slovenski kolesar Jan Tratnik je zmagovalec 16. etape dirke po Italiji od Vidma do kraja San Daniele, ki je lep del potekala po Benečiji. Po 229 kilometrih, ki jih je 30-letni Idrijčan preživel v begu, je bil kolesar Bahrain-McLarna v zahtevnem zadnjem kilometru boljši od Avstralca Bena O’Connorja. Postal je peti Slovenec z etapno zmago na Giru.To je doslej uspelo Primožu Rogliču (tri etapne zmage), Janu Polancu (2) ter Luki Mezgecu in Mateju Mohoriču.

Tratnik se je znašel med 28 kolesarji, ki so pobegnili na začetku 229 kilometrov dolge etape. Na prvem izrazitejšem vzponu se je Tratnik v močnem ritmu znebil Boara in sam nadeljeval v zadnjih 45 kilometrih. Na zadnjem kategoriziranem vzponu ga je ulovil O’Connor. Odločilen je bil nato zadnji kilometer, z odsekom, kjer je bil naklon tudi 20-odstoten. Tratnik je prihranil več moči in osvojil končno zmago, največjo v karieri doslej.