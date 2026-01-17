Trbiž osvojila Nicol Delago

Zmago na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Trbižu je danes domov odnesla tridesetletna Italijanka Nicol Delago (1:46,28), ki je bila najhitrejša že na petkovem treningu. Tekmovalke so morale premagati progo Di Prampero, dolgo več kot tri kilometre (3133 m), razlike pa so bile na koncu vseeno majhne. O zmagovalnem odru so odločale desetinke sekunde. Druga je bila Nemka Kira Weidle-Winkelmann, tretja je bila ameriška veteranka Lindsey Vonn. V najboljši deseterici je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec. Mariborčanka je na enem najdaljših ženskih smukov zasedla osmo mesto.

Delago je startala kot tretja ter za sekundo in šest stotink v cilju prehitela Štuhec, ki je nastopila pred njo s številko 2 in bila za zelo kratek čas vodilna. V Trbižu bo jutri še superveleslalom. Pred odhodom na olimpijske igre specialistke za hitri disciplini čaka le še postanek v Crans Montani v Švici s smukom in superveleslalom, in sicer 30. in 31. januarja.