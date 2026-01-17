VREME
Alpsko smučanje

Trbiž osvojila Nicol Delago

Zmago na smuku za svetovni pokal alpskih smučark domov odnesla tridesetletna Italijanka. Ilka Štuhec je pristala na osmo mesto

Spletno uredništvo
Trbiž
17. jan. 2026
    Trbiž osvojila Nicol Delago
    Italijanska alpska smučarka Nicol Delago (ANSA)
Zmago na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Trbižu je danes domov odnesla tridesetletna Italijanka Nicol Delago (1:46,28), ki je bila najhitrejša že na petkovem treningu. Tekmovalke so morale premagati progo Di Prampero, dolgo več kot tri kilometre (3133 m), razlike pa so bile na koncu vseeno majhne. O zmagovalnem odru so odločale desetinke sekunde. Druga je bila Nemka Kira Weidle-Winkelmann, tretja je bila ameriška veteranka Lindsey Vonn. V najboljši deseterici je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec. Mariborčanka je na enem najdaljših ženskih smukov zasedla osmo mesto.

Delago je startala kot tretja ter za sekundo in šest stotink v cilju prehitela Štuhec, ki je nastopila pred njo s številko 2 in bila za zelo kratek čas vodilna. V Trbižu bo jutri še superveleslalom. Pred odhodom na olimpijske igre specialistke za hitri disciplini čaka le še postanek v Crans Montani v Švici s smukom in superveleslalom, in sicer 30. in 31. januarja.

