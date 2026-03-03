Uvrstitev v finale ob neljubem dogodku

Odbojkarice Zaleta so se v prvenstvu U18 uvrstile v pokrajinski finale, potem ko so na polfinalni tekmi premagale Fincantieri z 1:3. Kot je poudaril trener Edi Bosich, so bili ključi do uspeha predvsem dober servis in uspešni napadi po lahkih žogah. Finale bo v Tržiču v nedeljo, nasprotnik pa je postal znan sinoči.

Je pa na polfinalni tekmi prišlo do neprijetnega dogodka zaradi rasističnih vzklikov dela občinstva. Kot so v daljšem tiskovnem sporočilu zapisali pri Slogi, ki upravlja to Zaletovo ekipo, odločno obsojajo tak dogodek. »Poudariti pa moramo, kako je bila nastala situacija obravnavana z veliko mero odgovornosti in zrelosti s strani vseh vpletenih,« so zapisali. Ostali navijači so se distancirali od odgovornih, ravno tako društvo Fincantieri, ki se je opravičilo in kateremu se zahvaljujejo. Pomembno se jim zdi tudi, da se je, kdor je vzklikal, po koncu tekme opravičil trenerju Zaleta. »Dogodek nas opominja, da takšnih primerov nikoli ne smemo podcenjevati, temveč jih moramo obravnavati odločno, premišljeno in z vzgojnim pristopom,« so še zapisali pri Slogi.