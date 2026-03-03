Predan gledališču in slovenstvu

Gledališče na Goriškem že več desetletij cveti in ohranja status priljubljene umetniške panoge, ki pritegne mlade, hkrati pa ga soustvarjajo že izkušeni, starejši igralci. Minulo soboto so se v Gorici poklonili neutrudnemu amaterskemu gledališkemu igralcu iz Štandreža, Božidarju Tabaju, ki je dolga leta navduševal in spravljal v smeh slovensko goriško občinstvo. V Kulturnem centru Lojze Bratuž so ga počastili z vročitvijo 21. priznanja Kazimir Humar, večer so organizirali Združenje cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ), že omenjeni KC Bratuž in Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP).

Božidar Tabaj je bil dolga leta predani ustvarjalec na področju amaterskega gledališča in aktiven član dramskega odseka Prosvetnega društva Štandrež. V svoji gledališki karieri je opravil več kot 1800 nastopov in bil tudi večkrat nagrajen, kot dramski igralec in tudi kot del skupine. V štandreškem društvu je bil ves čas mentor, organizator, pobudnik uspešnih gledaliških abonmajev in organizator izletov po vsej Evropi.

Njegovo življenjsko pot je zaznamovala tudi politična dejavnost v vrstah Slovenske skupnosti. Večkrat je bil izvoljen v štandreški rajonski svet in dvakrat je bil tudi njegov predsednik. Poleg tega je bil štiri mandate v goriškem občinskem svetu, kjer je kot prvi - leta 2014, v času županovanja Ettoreja Romolija - uporabil slovenski jezik.

Pobudniki nagrade in dogodka so ob podelitvi nagrade pripravili videoposnetek, s katerim so predstavili Tabajevo gledališko ustvarjanje. Videoposnetek je prikazal Tabaja s številnimi šaljivimi anekdotami, hkrati pa s premišljenimi izjavami o slovenstvu in odgovornosti do domačega kraja. Pripovedoval je o svojem krstnem nastopu v komediji Županova Micka leta 1968, ko je stopil na odrske deske kot nadomestni igralec. Nastopanje mu je bilo od takrat v veliko veselje. »Jaz sem se zabaval in upam, da ste se tudi vi zabavali z mano,« je med drugim povedal. Posnetek so obogatili še prizori iz predstav in operet, v katerih je sodeloval. Tabaj je poudaril še ljubezen do slovenstva, do domače zemlje, saj je vse življenje ostal navezan na domači Štandrež. Izrazil je upanje, da bodo mladi nadaljevali delo, ki ga je začela njegova generacija.

Večer je povezoval predstavnik Zveze slovenske katoliške prosvete Alessandro Pasi, medtem ko je predsednik ZSKP Miloš Čotar prebral utemeljitev. Priznanje so Tabaju izročili predstavniki vseh treh omenjenih organizacij, in sicer Daniela Klanjšček v imenu KC Lojze Bratuž, Damijana Čevdek Jug v imenu ZCPZ in že omenjeni Čotar.Izročitev priznanja je potekala v zelo ganljivem vzdušju, še zlasti, ko so se navzoči Štandrežci z bučnim aplavzom poklonili dolgoletnemu mentorju in sodelavcu. Hkrati pa se je Tabaj spomnil svojih prijateljev in soigralcev, predvsem Majde Zavadlav, s katero sta ustvarila številne uspešne gledališke uprizoritve.