»Trener Boniciolli in soigralci mi veliko pomagajo«

Devetnajstletni Marco Pieri v letošnji sezoni prvič nastopa na profesionalni ravni. Z videmsko ekipo Apu Old Wild West se bori za vrh lestvice v zeleni skupini A2-lige. Kar 208 cm visoki center je košarkarsko dozorel pri KK Bor, nato pa ga je v svoje vrste zvabil klub Pallacanestro Trieste, s katerim je lani podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Za Videmčane igra na posodo, v povprečju prebije na igrišču skoraj tri minute na tekmo in dosega 0,8 točke na dvoboj.

Za vami je prva polovica sezone v Vidmu. Kako bi ocenili svojo dosedanjo izkušnjo?

Zelo pozitivno. V teh nekaj mesecih sem se veliko naučil. Ekipa je res kakovostna, ob velikanih kot sta Pellegrino in Walters pa lahko veliko napredujem. Pomoč trenerja Boniciollija in ostalih članov ekipe je zame zelo dragocena tako na treningih kot na tekmah. Prav vsi so mi blizu in me popravljajo, ko naredim kaj narobe.

V primerjavi s prejšnjimi sezonami ste preskočili kar nekaj stopničk. V čem se A2-liga najbolj razlikuje od nižjih lig?

Gotovo imam okrog sebe veliko več izkušenih košarkarjev. To se pozna predvsem v mentaliteti, saj vsi dobro vedo, kako je treba igrati v določenih situacijah. Igra je veliko bolj taktična in trda kot na primer v C-ligi gold ali silver. Tudi hitrost je precej višja. Trdota igre je v nižjih ligah večkrat sinonim umazane igre, v A2-ligi pa so kontakti resda trši, toda korektni.

Trenira vas karizmatični Matteo Boniciolli. Kako bi opisali vajin odnos?

Z Boniciollijem sem se takoj zelo dobro ujel. Že na prvih treningih mi je bil v veliko pomoč. Všeč mi je njegov slog treniranja, saj me opozori na vsako napako in mi razloži, kako bi moral v dani situaciji ravnati pravilno. Zanima se za vse košarkarje v ekipi, tako da na tekmah vsak dobro ve, kaj trener od njega pričakuje.

Apu kroji vrh lestvice zelene skupine A2-lige. Na prvem mestu imate trenutno enak izkupiček točk (22) kot Cantù in Pistoia. Vodstvo kluba cilja na napredovanje v A-ligo. Čutite kaj pritiska?

Pritiska je veliko, sami pa smo osredotočeni predvsem na delo na igrišču. Če treniramo in igramo, tako kot smo doslej, smo lahko še kako v igri za napredovanje. Prav je, da imamo visoke cilje.