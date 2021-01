Trener in igralec bivšega KK Koper Primorska ustanavljata nov klub

Po neslavnem koncu zdaj že bivšega KK Koper Primorska nastaja v Kopru po zaslugi bivšega igralca in trenerja nov košarkarski klub, poročajo Primorske novice. Nekdanji igralec in kapetan Luka Vončina ter trener mlajših selekcij Jani Fortuna sta te dni na elektronske naslove staršev in igralcev poslala sporočilo, v katerem obveščata o premiku naprej.

»V veselje nam je sporočiti, da smo ustanovili novo košarkarsko društvo, z imenom Basketball Club Koper oziroma krajše BC Koper. Pobudnika ideje sva Luka Vončina, članski igralec v Kopru že od sezone 2018/2019, ki bo prevzel organizacijsko-marketinško-promocijske aktivnosti, ter Jani Fortuna, trener iz Kopra, v zadnji sezoni tudi vodja mlajših kategorij in šole košarke v Kopru, ki bo skrbel za strokovni del. Želimo vas obvestiti, da smo v zadnjih tednih iskali najboljše rešitve, ki nam bodo omogočile zaživeti košarko med mlajšimi kategorijami in le-to v naslednjih letih dvigniti na višjo raven. Priključujejo se že tudi nekateri košarkarski zanesenjaki, ki bodo z veseljem pomagali novemu klubu na vseh področjih. Klub bo s košarkarskimi aktivnostmi začel takoj, ko bodo dosedanje uredbe preklicane, veseli pa bomo udeležbe vseh košarkarjev, ki bi želeli nadaljevati z igranjem in treniranjem košarke oziroma vseh najmlajših, ki se do sedaj še niso imeli možnosti priključiti klubskemu delu,« sta med drugim napisala in povabila starše na srečanje prek zooma.