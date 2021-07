Trener Luca Milocco z ruskimi odbojkaricami zlat na EP

Športno združenje Soča se lahko pohvali, da ima v svojih vrstah enega izmed najtrofejnejših trenerjev pri nas. Odbojkarski trener Luca Milocco se je tudi letos z mladinskega evropskega prvenstva vrnil s kolajno, in vnovič zlato. Ruske odbojkarice so na evropskem prvenstvu U16, ki je potekalo na Madžarskem in Slovaški, v finalu s 3:1 premagale Italijanke. Milocco, doma v zaselku Škrlje pri Sovodnjah, je bil v ekipi pomočnik glavne trenerke Svetlane Safronove. V tej postavi vodita ženske mladinske izbrane vrste že od leta 2012. Tistega leta je sicer kolajna spodletela, sicer pa se je vsako leto vrnil z vsaj eno lovoriko. Zanj je to že dvanajsti mednarodni uspeh z dekleti različnih generacij. Nazadnje je z mladinkami U18 poleti 2019 osvojil zlato kolajno na olimpijskem festivalu evropske mladine Eyof, lani pa so zaradi pandemije odpovedali vsa prvenstva. »Letos sva začela nov cikel z mladimi odbojkaricami letnikov 2006 in 2007. Vsako generacijo nato vodiva nekaj let, pripravljava jih za prestop med članice,« razlaga 48-letnik, glavni trener vseh ženskih ekip pri ŠZ Soča.