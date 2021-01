Triglaving v enem dnevu: izziv četverice

Kaj, če bi Triglaving, vseh 2864 metrov, kolikor je visoka najvišja gora v Sloveniji, premagal v enem dnevu? Mihi Pečarju in Mateju Škerku, ustanoviteljema športnega društva Burja, je zamisel takoj zlezla pod kožo. »Da poskusiva preteči vse v istem dnevu in to v bližini doma, sem Mateju predlagal že dan po objavi prvega članka o Triglavingu,« nam je včeraj razkril Miha, profesor športne vzgoje v Špetru. Ker oba živita v nabrežinski občini, sta si za cilj podviga izbrala Ribiško pot, ki iz Nabrežine vodi vse do morja. In ker od morja do Nabrežine višinska razlika meri 147 metrov (512 stopnic), sta ugotovila, da morata do morja dvajsetkrat, prav tolikokrat pa nazaj v breg, če želita osvojiti Triglav. Da se bosta v tem preizkusila, sta napovedala že decembra, za dan D pa zaradi različnih omejitev in obveznosti izbrala 17. januar. Ker sta idejo o izzivu delila še z drugimi prijatelji, sta se jim v nedeljo pridružila še Paolo Glavina, Sandi Slavec in Stefano Simeoni.

