Trojček zmag košarkarjev Kontovela, Bora (po podaljšku) in Sokola

C-LIGA

Basketrieste – Kontovel 63:67 (18:14, 36:27, 53:43)

Kontovel: Terčon 0 (-, -, -), N. Daneu 4 (2:4, 1:3, -), Škerl 14 (6:6, 1:3, 2:6), Pro 12 (2:2, 5:10, -), Mattiassich 5 (-, 1:4, 1:4), S. Regent 0 (-, 0:2, -), Persi 16 (7:8, 3:5, 1:2), Starc 0 (-, -, -), G. Regent 2 (2:2, 0:3, -), A. Daneu 10 (5:6, 1:4, 1:2), Scocchi 4 (-, 2:3, 0:2), Raseni nv. Trener: Peric.

Kontovel je v 19. krogu košarkarske C-lige dosegel pomembno zmago v boju za uvrstitev v play-off. V Žavljah je s 63:67 ugnal Basketrieste, s katerim ima zdaj pozitivno koš razliko (Tržačani imajo sicer na lestvici dve točki več). Mladi domačini so večji del tekme vodili in pred zadnjo četrtino imeli že 10 točk naskoka. V zadnjih desetih minutah pa so varovanci trenerja Perica dvignili ritem igre tako v napadu kot v obrambi. Zadnjo četrtino so začeli z delnim izidom 9:0 in takoj ujeli nasprotnike, v napeti končnici pa odbili poslednje poskuse nasprotnikov. Med posamezniki imajo glavne zasluge za Kontovelovo zmago predvsem Tadjan Škerl, ki je vseh 14 točk dosegel v zadnji četrtini ter mlada Jan Pro, ki je 12 točkam dodal tudi 10 skokov, in Nikolaj Persi, ki je bil s 16 točkami najboljši Kontovelov strelec in je dobro vodil ekipo na igrišču.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

San Vito – Bor Radenska 74:77 (15:21, 36:36, 52:52, 71:71)

Bor: Brancati 12 (4:7, 4:8, 0:3), Gallocchio 14 (2:5, 3:6, 2:9), Možina 16 (5:6, 4:4, 1:2), Comar 6 (3:3, -, 1:5), Zettin 6 (-, 3:4, 0:2), Strle 4 (-, 2:4, -), Venturini 12 (1:4, 4:11, 1:2), Lettieri 2 (-, 1:6, -), Finatti 5 (-, 1:2, 1:7). Trener: Krčalić.

Bor Radenska je po podaljšku s 74:77 v gosteh ugnal San Vito in sklenil redni del deželne divizije 1 na prvem mestu v skupini C. Tekma je bila ves čas popolnoma izenačena, saj sta si ekipi večkrat izmenjali v vodstvu. San Vito je predvajal čvrsto igro, Bor pa je uspešno igral v napadu tudi proti nasprotnikovi conski obrambi. Zelo napeta je bila predvsem končnica zadnje četrtine: Borovi košarkarji so v odločilnih trenutkih zapravili pet prostih metov, domačine pa je v podaljške popeljal Cernivani s trojko v zadnjih sekundah. O zmagovalcu je tako odločal podaljšek, v katerem so bili Krčalićevi varovanci za odtenek bolj sveži in na koncu slavili zaslužen uspeh. Bor bo po krajšem premoru sezono nadaljeval v zlati skupini za končno deželno razvrstitev od 1. do 12. mesta.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Barcolana – Sokol Franco 61:64 (17:14, 33:33, 47:50)

Sokol: Gutty 20, Ušaj 10, Albanese 11, Terčon 6, M. Malalan 2, E. Malalan 4, Perčič 6, Sossi 5, Lopreiato 0, Mandić 0, Furlan in Gerin nv. Trener: Kapo.

V predzadnjem krogu rednega dela deželne divizije 2 je Sokol Franco po popolnoma izenačeni tekmi, o čemer pričajo delni izidi posameznih četrtin, ugnal vodilno Barcolano. Končni izid je bil 61:64 v korist Nabrežincev, med katerimi je z 20 točkami izstopal Francesco Gutty.