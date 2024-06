Košarkarji tržaškega drugoligaša Pallacanestro Trieste so tudi na drugi finalni tekmi v Desiu proti Cantuju zmagali in tako vodijo v finalnem nizu play-offa za napredovanje v A-ligo z 2:0. Tržačani so slavili zmago s 73:83. Tretja in morda odločilna tekma bo v ponedeljek ob 21. uri v tržaški športni palači, ki bo bržkone pokala po šivih.