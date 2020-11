Nedeljsko košarkarsko tekmo A-1 lige med tržaškim Allianzom Pallacanestro Trieste in ekipo Unahotels iz Reggio Emilie je košarkarska zveza znova prenesla. Pri nasprotnikih so namreč potrdili več okužb z novim koronavirusom. Tudi drugi test je bil pozitiven pri desetih igralcih in enemu članu tehničnega vodstva, na novo pa so okužbo potrdili še pri dveh članih tehničnega vodstva. Košarkarska zveza izpostavlja, da je varnost na prvem mestu, zato so tekmo prenesli na za zdaj še nedoločen datum.