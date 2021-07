Tudi 17 športnikov iz FJK

TRST – Še 48 ur. Začelo se je vzvratno štetje za poletne olimpijske igre, ki so se s kvalifikacijskima turnirjema v softballu in ženskem nogometu pravzaprav začele ponoči. Italijanska ženska reprezentanca v softballu je ob 5. uri po našem času igrala proti Američankam. Članica ženske selekcije je tudi Goričanka Marta Gasparotto. Z našo deželo sta povezani tudi naturalizirani Američanki Emily Patricia Carosone, ki se je rodila v Orlandu na Floridi, registrirana pa je z videmskim klubom Friul81 Softball Club, ter Andrea Howard, ki je zaposlena v ameriški letalski bazi v Avianu. Softball reprezentanco vodi Tržačan Federico Pizzolini, ki je »azzurre« pred kratkim popeljal na evropski vrh. Italija je v finalu evropskega prvenstva, ki ga je konec junija in začetek julija gostila Furlanija - Julijska krajina, premagala Nizozemsko 9:5. V reprezentančni delegaciji je tudi spremljevalec Andrea Marcon, doma iz Vidma.Italijanska športna delegacija šteje v celoti 384 športnikov, med katerimi je 197 moških in 187 žensk. Italija, ki bo imela daleč najštevilčnejšo delegacijo v zgodovini iger, bo tekmovala v 36 športnih disciplinah. Največ športnikov bo prispevala Lombardija (58), sledita ji Lacij (40) in Veneto (36). Pravzaprav bodo v Tokiu zastopale Italijo vse italijanske dežele: po enega športnika bosta imela tudi Dolina Aoste in Molise. 46 športnikov se ni rodilo na italijanskih tleh.Furlanijo - Julijsko krajino bo zastopalo sedemnajst športnikov, deset pa bo spremljevalcev in sodnikov. Šest športnikov pa bo nastopilo na paralimpijskih igrah, ki bodo od 24. avgusta do 5. septembra. Med njimi je tudi namiznoteniški igralec ŠK Kras iz Zgonika Matteo Parenzan. O reprezentanci v softballu smo že napisali v uvodu članka. Kdo pa so ostali športniki iz naše dežele? V Tokiu bosta od sobote do 1. avgusta tekmovali videmski sabljačici, 35-letna Mara Navarria (doma iz Carlina, zanjo bodo druge olimpijske igre) in 23-letna Michela Battiston (doma iz Malisane), ki sicer trenira v Foggii. Prvi teden olimpijskih iger bo tekmoval tudi videmski plavalec Matteo Restivo, ki je italijanski prvak v disciplini 200 m hrbtno. Kot zanimivost moramo dodati, da je bil 26-letni Videmčan (študent na medicinski fakulteti) prvi poklicni športnik na Apeninskem polotoku, ki se je že januarja cepil proti novemu koronavirusu.Tržaška skakalka v vodo madžarskih korenin 33-letna Noemi Batki, članica vojaške ekipe in Triestine Nuoto, bo v Tokiu nastopila na četrtih olimpijskih igrah: pred tem je leta 2008 tekmovala v Pekingu, kjer je skupaj s Francesca Dallapé osvojila šesto mesto s trimetrske deske, in v Londonu leta 2012 in Rio de Janeiru leta 2016.Na prvih olimpijskih igrah pa bo nastopila 20-letna videmska ritmičarka romunskih korenin Alexandra Agiugiuculese, ki jo trenira slovenska trenerka Špela Dragaš. V Tokiu bodo nastopali kolesarji Nadir Colledani, Jonathan Milan in goriški gorski kolesar Luca Braidot.Najstarejša članica deželne olimpijske delegacije je 41-letna strelka Chiara Cainero, ki je v Pekingu osvojila zlato kolajno v skeetu. S pordenonskega konca prihajata atletinja Alessia Trost (skok v višino) in dvigovalec uteži (75 kg) Mirko Zanni. Iz Trsta pa še kanuistka Francesca Genzo, atletinja Elisa Maria di Lazzaro in košarkar Stefano Tonut.Deželno olimpijsko delegacijo dopolnjujejo spremljevalci in sodniki: Matteo Bisiani, Paolo Camossi, Valentina Turisini, Raffaele Toniolo, Roberto Sodero, Daniele Rapisarda, Elisabetta Fratini in Fabio Bolcic.