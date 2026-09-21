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Kolesarstvo

Tudi Daniel Skerl od jutri do nedelje na dirki po Hrvaški

Openski sprinter se bo pomeril tudi proti močnemu Francozu Paulu Magnierju, ki je letos osvojil že deset zmag

Erik Piccini |
Split |
21. sep. 2026 | 9:55
    Tudi Daniel Skerl od jutri do nedelje na dirki po Hrvaški
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Jutri se v Splitu začenja šestdnevna kolesarska dirka po Hrvaški (CRO Race 2026). Na njej bo nastopil tudi openski sprinter ekipe Bahrain Victorious Daniel Skerl. Triindvajsetletnik bo svojo priložnost skušal izkoristiti predvsem v drugi etapi s ciljem v Novalji in v nedeljski zadnji, ki se bo zaključila v prestolnici Zagrebu. Ne bo pa imel enostavne naloge, saj bo na dirki nastopil tudi leto dni mlajši francoski sprinter Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ki je letos osvojil že deset zmag. Ostale etape so bolj razgibane, kar Skerlu ne ustreza. Izrazitega favorita za skupno zmago ni, med kandidati so Francoz Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), Belgijec Ilan VanVilder (Soudal Quick-Step) in Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

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