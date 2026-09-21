Prihaja hladnejši severni zrak

Najtoplejši dan v tem tednu bo današnji. Naše kraje bo z jutrišnjim dnem (torkom) oplazilo obsežno območje hladnejšega severnega zraka, ki se bo z arktičnih predelov spuščalo proti Balkanu in se bo nato več dni zadrževalo v naši bližini. Proti južnejšim vzporednikom ga bo preusmerjal anticiklon, ki se bo nad evropskim zahodom vzpenjal do skrajnega severa in dosegel vrh Skandinavskega polotoka.

Danes bo povečini oblačno in razmeroma toplo.

Sprememba se bo začela udejanjati danes zvečer ali ponoči. Zapihala bo šibka do zmerna burja. Proti nam bo začel pritekati hladnejši in bolj suh severni zrak. Temperature se bodo v noči na torek spuščale. Najnižje nočne temperature bodo jutri že za več stopinj Celzija nižje od današnjih, občutek ohladitve pa bo povečevala burja. Najhladneje bo v zatišnih legah, kjer bo pihala burja, pa bo sprva padec temperature nekoliko manjši. Na Krasu in na Goriškem bodo jutri najnižje jutranje temperature malo nad 10 stopinjami Celzija, ob morju okrog 18 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okrog ali rahlo nad 20 stopinj Celzija. Pihala bo zmerna burja.

V sredo bo precej jasno. Občutno hladneje bo. Najnižje nočne temperature bodo na Krasu in na Goriškem okrog 10 stopinj Celzija ali nižje, ob morju okrog 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa do okrog 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo naše kraje za oslabljeno vremensko fronto dosegel še nekoliko hladnejši zrak. Prevladovalo bo oblačno vreme, ponekod se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo pod 20 stopinjami Celzija, nekoliko hladnejša bo tudi noč na petek.

Od petka do nedelje bo povečini sončno. Noči bodo razmeroma mrzle, čez dan pa bo nekoliko topleje.