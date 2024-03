Tudi pri Opicini so ukrepali po protislovenskem izpadu

Prejšnji teden je društvo Bisiaca iz Štarancana, ki ga vodi predsednica Anna Lovisi, kaznovalo mladinsko ekipo U19, ker so nekateri posamezniki na tekmi proti kriški Vesni zmerjali »plave« z znanimi protislovenskimi žaljivkami. Goriško društvo je ekipo U19 prisilno zaustavilo za en krog. V soboto se Bisiaca ni predstavila na prvenstveni tekmi proti San Giovanniju pri Svetem Ivanu v Trstu in tako tekmo izgubila brez boja s 3:0. Kot smo že poročali, je predsednica Lovisi sklicala sestanek z vsemi nogometaši in jim dopovedala, da tovrstna podla dejanja in tovrstne žaljivke ne sodijo ne samo k športu, ampak niti k vsakdanjemu življenju.

Nekaj podobnega, kot smo tudi poročali, se je zgodilo tudi na mladinski nogometni tekmi na Opčinah, kjer sta si v deželnem prvenstvu U16 stali nasproti ekipi Opicine in Zarje Brega. Nogometaš openskega društva je izustil protislovensko žaljivko vratarju Zarje Brega, ki je odreagiral. Sodnik ni nič videl in niti slišal, izključil pa je oba vpletena, ki sta prejela po dva kroga prepovedi igranja.

Koordinator oziroma načelnik nogometne sekcije pri Polisportivi Opicina Davide Ravalico, ki je bil tudi že trener Zarje in Primorja, je nemudoma ukrepal. »Zarji Bregu smo se opravičili in smo se tudi sestali z mladim nogometašem in staršema. Naš nogometaš je prejel dva kroga prepovedi igranja. Dodatna dva kroga pa smo ga kaznovali kot klub. Pri Opicini imamo nogometaše številnih narodnosti (tudi Slovence) in žal moram dodati, da tudi naš temnopolti nogometaš članske ekipe je bil na tekmi v Miljah deležen rasističnega napada. Tako da smo do tovrstnih tematik zelo občutljivi in če se bo še pripetilo, bomo spet ostro ukrepali,« je zaključil Ravalico.

Spremljevalec ekipe U16 Zarje Brega Igor Stopar je potrdil, da se jim je Opicina po elektronski pošti pisno opravičila. »Podobnih epizod se je letos pripetilo veliko, preveč. A taki signali, take geste, so dobrodošle,« je še dodal Stopar.