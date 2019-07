Tudi slovenski košarkarji na olimpijskih igrah?

Slovenski košarkarji naj bi bili korak bližje nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Fiba je končno razkrila kriterije, po katerih bo delila vabila za olimpijske kvalifikacijske turnirje. Glede na to, da se Slovenija ni uvrstila na svetovno prvenstvo na Kitajskem, ki bo glavna odskočna deska za olimpijske igre, je njena edina možnost za premierni olimpijski nastop t.i. wild card. Evropa bo dobila dva, Fiba pa jih bo podelila glede na uvrstitve reprezentanc na svetovni lestvici. Na njej Slovenija kot evropski prvak zaseda sedmo mesto oziroma peto med evropskimi ekipami.

Pred njo so ZDA, Španija, Francija, Srbija, Argentina in Litva, za njo pa od evropskih držav Grčija, Hrvaška in Rusija. Višjeuvrščene bodo vse igrale na svetovnem prvenstvu, od tistih za njo pa lahko Slovenijo prehiti le Grčija. Hrvaška se namreč ni uvrstila na SP, Rusija pa Slovenije ne more več prehiteti, saj zaostaja za skoraj 100 točk oziroma petino vseh točk. Lestvica Fiba se po novem računa po vsaki odigrani tekmi, zajema pa rezultate zadnjih sedmih let.

Ali bodo Luka Dončić in druščina igrali olimpijske kvalifikacije od 6. do 12. julija 2020 (olimpijske igre v Tokiu so od 24. julija do 9. avgusta), bo znano po koncu letošnjega svetovnega prvenstva (od 31. avgusta do 15.

septembra), ko bo Fiba objavila posodobljeno lestvico. Ne gre niti izključiti možnosti, da bi lahko morebiten nastop na olimpijskih igrah prepričal celo Gorana Dragića, da se spet pridružil reprezentanci, čeprav je že večkrat najavil in potrdil slovo od izbrane vrste.