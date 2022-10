Udinesejeva »vroča« Slovenca

Eno izmed najbolj vročih imen v italijanski nogometni Serie A je v zadnjih tednih prav gotovo Udinesejev branilec Jaka Bijol. 23-letni mladenič iz Vuzenice, v zgodnjem delu Dravske doline na Koroškem, je na ponedeljkovi tekmi zadel v sodnikovem dodatku proti Veroni za zmago z 2:1. Udinese je tako po osmem krogu z 19 točkami drugi na lestvici za vodilno dvojico Napoli-Atalanta, ki ima točko več. Za videmske črno-bele je bila v mestu Arene šesta zaporedna zmaga. In v nedeljo bo ob 15. uri na stadionu Friuli gost prav Atalanta, ki še nikoli v zgodovini kluba ni začela tako dobro sezone.

Bijola je Udinese od moskovskega CSKA-ja odkupil za 4 milijone evrov. Jaka je svojo nogometno pot začel pri velenjskem Rudarju, pri katerem je kot osemnajstletnik opravil krstni nastop v 2. slovenski ligi. V tisti sezoni so ga opazovalci moskovskega CSKA-ja odpeljali v Rusijo. Z ruskim klubom, pri katerem je takrat igral tudi sedanji Jakov soigralec Rodrigo Becao, je v prvi sezoni odigral 61 tekem. Nastopil je v ligi prvakov (CSKA je premagal Real Madrid) in osvojil je ruski superpokal. Pred dvema sezonama je nato oblekel dres nemškega Hannovra. Pred prihodom v Videm je še eno sezono igral v Moskvi. Pri Udineseju je imel pred seboj visoko oviro, saj je na njegovem mestu igral branilec Bram Nuytinck, ki je bil v zadnjih sezonah standardni član črno-bele obrambne vrste. A Jaka je pridobil zaupanje novega trenerja Andree Sottila. Pred golom v Veroni je v polno zadel tudi Handanoviću na tekmi proti Interju. 190 centimetrov visoki in 85 kilogramov težki Bijol je prototip modernega branilca, saj je tehnično dobro podkovan, taktično zrel in spreten v igri z glavo. Jaka se je rodil 5. februarja 1999. Istega dne, v različnih letih, so se rodili tudi Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez in Neymar. Slovenski nogometaš, ki je tudi član reprezentance Slovenije, lahko igra tudi v zvezni liniji.

»Pravzaprav imamo pri izbiri slovenskih nogometašev srečno roko. Bijol, Lovrič, pa še prej Samir Handanović,« je za Gazzetto dello Sport dejal Udinesejev športni direktor 68-letni Pierpaolo Marino. Drugi Slovenec pri Udineseju je zvezni nogometaš Sandi Lovrić (letnik 1998), ki se je sicer rodil v avstrijskem Lienzu. Udinese ga je zavohal pri švicarskem Luganu (tam je igral tudi nogometaš Venezie Domen Črnigoj) in ga je odščipnil Sampdorii, ki se je prav tako zanimala zanj. Lavrič je nogometno dozoreval pri mladinskih ekipah graškega Sturma. Igral je tudi v vseh državnih selekcijah avstrijske izbrane vrste vse do U21. Nato pa se je odločil za igranje v reprezentanci Slovenije, s katero je debitiral 7. oktobra 2020 na prijateljski tekmi s San Marinom. Lovrićevi starši so hrvaškega porekla in so se zaradi službenih obveznosti preselili v Piran. Kasneje (leta 1993) pa so spet zaradi delovnih obveznosti zapustili Slovenijo in so se odločili Lienz v Avstriji. S Slovenijo pa so Lovričevi ostali povezani ne zgolj zaradi slovenskega državljanstva, ampak tudi čustveno. In zaradi tega se je Sandi odločil, da obleče slovensko reprezentančno majico. Njegov oče Martin trenira člansko ekipo avstrijskega četrtoligaša Rapid Lienz. Sandijev vzornik je hrvaški nogometni as Luka Modrić.