Uefa zaradi izgredov v Ljubljani ostro kaznovala Rijeko in Olimpijo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je ostro kaznovala hrvaško Rijeko in ljubljansko Olimpijo zaradi izgreda navijačev v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Klub iz Kvarnerja bo Uefi moral plačati 100.000 evrov, navijači kluba ne bodo smeli na prihodnja tri evropska gostovanja, tudi Olimpija pa bo mogla v Uefino blagajno plačati dobrih 80.000 evrov.

Na tekmi je prišlo do več navijaških incidentov. Do prvih trenj med organiziranimi navijaškimi skupinami je v bližini stadiona prišlo že pred tekmo.

Tudi med nogometno tekmo je prišlo na tribunah gostujočih navijačev do množične kršitve javnega reda in miru ter polurne prekinitve. Po poročanju policije so navijači uporabljali močnejšo pirotehniko, na igrišče metali bakle, lomili stole, jih metali proti policistom in jih zažigali.

Organizator se je zaradi zagotovitve varnosti v 63. minuti tekme odločil, da izprazni tribuno gostujočih navijačev. Policisti posebne enote policije so zagotovili spremstvo gostujočim navijačem do njihovih vozil in nato izven območja Ljubljane. Med varovanjem je osem policistov utrpelo manjše poškodbe.

Pri Uefi so zapisali, da so hrvaški klub kaznovali zaradi metanja predmetov na igrišče, uporabe pirotehnike in uničevanje stadiona. Olimpija bo ob tem Hrvatom sporočila tudi znesek škode na stadionu.

A je tudi Olimpija pri Uefi ni odnesla brez kazni. Ljubljančani bodo mogli v blagajno Uefe nakazati 40.000 evrov zaradi prižiganja pirotehnike, 19.375 evrov zaradi metanja predmetov, 5000 evrov zaradi neustreznega pregleda gledalcev in 10.000 evrov zaradi množičnih nemirov.

Zaradi rasitičnega vedenja navijačev je Uefa Olimpijo kaznovala še z dodatnimi 10.000 evri kazni, odredila pa je tudi delno zaprtje stadiona (sektorja B, kjer so domači navijači) za naslednjo domačo tekmo pod okriljem zveze, če se incident v prihodnjih dveh letih ponovi.