Ultrakolesar Adam Jordan rekordno po slovenski turnokolesarski poti

Slovenski ultrakolesar Adam Jordan je v šestih dneh, 21 urah in 20 minutah prekolesaril celotno slovensko turnokolesarsko pot, ki povezuje vse pomembnejše slovenske gorske skupine in letos praznuje deset let. Kot so sporočili iz krovne zveze, je Jordan po 1841 km in več kot 52.000 višincev združil športni izziv, osebno zgodbo in dokumentarni film.

Triindvajsetletni Jordan, nekdanji profesionalni cestni kolesar in danes ultrakolesar, se je 5. avgusta zjutraj podal na slovensko turnokolesarsko pot, na cilj enega največjih kolesarskih izzivov v karieri pa je pripeljal danes zgodaj zjutraj, so zapisali pri Planinski zvezi Slovenije.

Kljub vročinskemu valu, ki je spremljal njegov podvig, je uspešno napredoval in povprečno vsak dan prekolesaril več kot 250 kilometrov in dobrih 7000 višinskih metrov, spal pa minimalno.

»Prekolesariti slovensko turnokolesarsko pot v manj kot enem tednu je velik podvig, saj je trasa precej zahtevna, vzponi so strmi in na več odsekih je treba kolo tudi potiskati. Vesel sem, da sem na cilju, saj sta bila zadnja dva dneva zelo naporna, pa ne, da ne bi užival, le včasih sem mislil, da bom kaj lahko hitreje speljal. Sicer pa zelo dobra izkušnja, zame predvsem mentalna! Naučiš se, da se je treba truditi in ne obupati, na koncu pa se vse pozitivno razvije,» so bile njegove prve misli ob koncu podviga.

Uradna trasa sicer obsega približno 1850 kilometrov, več kot 50.000 višinskih metrov in 43 etap.