»Šele čez kakšen mesec bomo lahko ocenili svoje delo«

Po začetku priprav nogometašev NK Kras Repen, ki bodo tudi v letošnji sezoni nastopali v deželni elitni ligi, smo se pogovorili s predsednikom Goranom Kocmanom.

Fantje so pred dvema tednoma začeli priprave na novo sezono. Kakšno je vzdušje v ekipi?

Moram reči, da je vzdušje pozitivno, fantje trenirajo dobro. Letos imamo mlado ekipo, mladi nogometaši pa kažejo željo po dokazovanju, tako da sem zadovoljen z njihovim pristopom.

Vodenje ekipe ste zaupali trenerju Luiginu Sandrinu. Kaj je novega vnesel v vaš klub?

Trener Sandrin je prinesel veliko sveže energije. Na treningih se veliko pogovarja z mladimi in jih uči, vidi se, da se na delo z njimi spozna. Treningi so precej naporni, z ekipo pa veliko dela tudi na taktiki. Fante stalno opozarja na napake in je pozoren na vsak detajl. Z izbiro smo v klubu več kot zadovoljni.

Precej je bilo tudi sprememb v igralskem kadru. Ste zadovoljni z opravljenim delom na nogometni tržnici?

Za zdaj smo zadovoljni, je pa še prezgodaj govoriti o tem, ali smo opravili prave izbire, ali bodo potrebne kašne spremembe. Šele čez kakšen mesec bomo lahko potegnili črto in ocenili svoje delo. Šele po začetku prvenstva bomo lahko spoznali svoj pravi potencial. Kot sem že povedal, smo predvsem pomladili ekipo, kar je bil tudi naš glavni cilj.

Lani ste prvenstvo končali na šestem mestu v elitni ligi. Kakšne cilje pa ste si zastavili za sezono 2026/27?

Težko je reči v tem trenutku, kam lahko realno ciljamo. Gotovo želimo odigrati čim boljše prvenstvo, ki pa bo tudi letos zelo izenačeno. Veliko je dobrih ekip. Mi bomo skušali opraviti svoje, smo ambiciozni, igrišče pa bo povedalo, kam sodimo. Če bomo na levi strani lestvice, bo dobro, saj bo pomenilo, da se ne borimo zgolj za obstanek. Če bomo ponovili lansko ali predlansko sezono, bo vsekakor pozitivno. Karkoli bo več, bomo seveda skušali izkoristiti.