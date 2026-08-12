Na spominskem troboju Sistiana Sesljan, Kras Repen in Triestina

Danes zvečer je v Vižovljah na sporedu tretja izvedba Memoriala Samela Pacorja, ki ga AŠD Sistiana Sesljan organizira v sodelovanju z ZSŠDI in deželno nogometno zvezo FIGC LND v spomin na nekdanjega mladega nogometaša Sistiane Sesljana. Na troboju bosta poleg domače ekipe nastopila še Kras Repen in Triestina. Prva tekma (igra se po 45 minut) bo ob 19. uri, ko se bosta pomerila Sistiana Sesljan in Kras Repen. Poraženec prvega dvoboja bo nato ob 20. uri igral proti Triestini, zmagovalec pa bo s tržaško D-ligaško moštvo izzval ob 21. uri.