Požarišče bonificirajo, državna cesta št. 55 še zaprta

Požarišče pri državni cesti št. 55 v doberdobski občini so gasilci nadzorovali vso noč. Pojavljala so se manjša in podtalna žarišča, ki so jih hitro pogasili, območje danes še bonificirajo. Državna cesta št. 55 med Devetaki in Jamljami ostaja še vedno zaprta.

Zagorelo je včeraj okrog 13.15 pri državni cesti št. 55 pri Mikolih, ogenj pa se je nato zaradi vetra širil po gozdnatem pobočju. Pri gašenju so sodelovali goriški gasilci, gozdarska policija ter prostovoljci civilne zaščite iz Doberdoba, Gorice, Zagraja, Sovodenj, Ronk in Foljana, priletel je tudi helikopter. Na mestu so bili tudi karabinjerji in policisti.