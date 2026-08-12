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Odbojka

Druga ekipa SloVolleyja bo igrala v D-ligi

Še naprej jo bo vodil trener Loris Manià

Urška Petaros |
Repen |
12. avg. 2026 | 10:04
    Druga ekipa SloVolleyja bo igrala v D-ligi
    Trener Loris Manià (FOTODAMJ@N)
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Napovedi so se uresničile, pri SloVolleyju, ki bi po lanskem napredovanju SloVolleyja Studio Vegliach imel dve ekipi v C-ligi, so pravice za eno C-ligo zamenjali s Fincantierijem in bodo tako v prihodnji sezoni imeli po eno ekipo v C- in eno v D-ligi. V slednji se bodo kalili predvsem mladi odbojkarji. V nasprotju s tisto, ki je lani napredovala, pa je prišlo do nekaterih sprememb.

Od SloVolleyja se je poslovil eden od nosilcev igre Aaron Vremec, ki bo v novi sezoni igral v Prati prvenstvo C-lige in U19. Leon Vattovaz, Alberto Segre in Stefano Soranzio pa bodo prestopili k ekipi Ambroža Peterlina v C-ligo. Od ekipe se poslavlja tudi Samuel Petric, ki se je odločil za študij v Vidmu. Igralskemu kadru se bosta pridružila brata Patrik in Luka Manià, morebiti pa še kateri mlajši odbojkar z Goriškega. »Ekipa bo pomlajena, večjo vlogo bodo imeli odbojkarji, ki bodo nastopali pri U17, kot sta Gioele Manià in Giancarlo Grassi,« je pojasnil predsednik Sloge Tabor Andrej Maver.

D-ligaško ekipo bo še naprej vodil Loris Manià, kondicijski trener pa bo Stefano Simeoni. Spremljevalec ekipe bo v prihodnji sezoni Gianni Manià. Kot je za Primorski dnevnik povedal Maver, bo tudi ta ekipa, ki je doslej trenirala in igrala v Repnu, v prihodnji sezoni enkrat tedensko trenirala v Gorici, ravno tako bo prvenstvene tekme igrala izmenično v Repnu in v Gorici. Ekipa, ki jo zaenkrat sestavljajo igralci Sloge Tabor in Olympie, bo delovala v režiji Sloge Tabor, uradno pa je registrirana kot Olympia.

»Projekt SloVolleyja gre naprej, bolj perspektivni igralci se bodo pridružili prvi ekipi, mlajšim pa damo možnost, da igrajo v D-ligi. Pri SloVolleyju še naprej delamo skupaj in mladim zaupamo D-ligo, ker menimo, da je to najboljša možnost, da napredujejo. Obe ekipi pa sta tudi bolj kompletni kot lani,« je še zaključil Maver.

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