»Umetnostno kotalkanje imam v genih«

Umetnostno kotalkanje ima na Tržaškem, pa tudi na Goriškem dolgo in bogato tradicijo. Svetovne naslove in mednarodne kolajne so osvajali Samo Kokorovec, Tanja Romano (oba sta bila večkratna svetovna prvaka), Francesca Roncelli, Metka Kuk. Po tej poti stopa tudi mlada Goričanka Maja Corsi (letnik 2008), ki je pred kratkim prvič nastopila na mladinskem svetovnem prvenstvu v Riminiju, kjer je osvojila zelo solidno 8. mesto. Corsijeva, dijakinja 3. razreda znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici, od leta 2018 brani barve slovenske reprezentance. Tekmuje pa za kotalkarski klub Renče. Letos se je v Sloveniji še petič zapored okitila z državnim mladinskim naslovom.

Ali ste zadovoljni, da ste se uvrstili med najboljših deset na svetu?

Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljna. Morda bi lahko bila še boljša, a sem si žal privoščila kako napako odveč. V Riminiju je bilo moje prvo SP in tekmovala sem s starejšimi in bolj izkušenimi puncami.

Koliko treningov se vam nabere tedensko?

Letos poleti sem trenirala povprečno dvakrat dnevno na kotalkališču. Dvakrat tedensko sem vadila tudi v fitnesu, tako da so bili nekateri dnevi, ko sem vključila še tretji dnevni trening.

Ali je 8. mesto na SP vaš najboljši dosedanji rezultat?

Pravzaprav ne. Lani sem bila druga v svetovnem pokalu v Argentini, letos pa prav tako v svetovnem pokalu sem bila tretja na Opčinah, kjer sem nato osvojila še Pokal Sedmak-Bressan. Povrh tega sem se na evropskem prvenstvu na Portugalskem uvrstila na 7. mesto.

Kdaj ste se odločili za kotalkanje?

Ko sem bila stara pet let. Takrat sem se pridružila društvu KUK Nova Gorica. Po eni sezoni sem že odšla v Renče. Spominjam se, da bi se takrat morala vpisati na tečaj pri društvu Vipava, a so prenavljali kotalkališče na Peči.