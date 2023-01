Umrl je Enzo Cainero

Pri starosti 78 let je v videmski bolnišnici umrl Enzo Cainero, odgovorni za dirke italijanskega kolesarskega Gira v FJK. Oktobra ga je obšla huda slabost, za katero si ni več opomogel. Med njegovimi zaslugami je tudi etapa, ki bo v letošnjem Giru imela cilj na Višarjah. Bila je to njegova velika želja, za njeno izpolnitev si je prizadeval več let.

Rodil se je 23. avgusta 1944 v Cavaliccu na Videmskem. V mladih letih je igral nogomet, bil je vratar, z Varesejem je dosegel italijansko A-ligo. Po zaključku športne kariere je postal odbornik Udineseja in košarkarskega prvoligaša Apuja iz Vidma. V letlih 2000 je bil glavni organizator univerzijade na Trbižu, leta 2008 pa se je preizkusil tudi v politiki, v Vidmu ga je v tekmi za župana porazil Furio Honsell.