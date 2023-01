Italijanski in svetovni nogomet žalujeta še za enim svojim vidnim predstavnikom, ki je prerano odšel. Danes je v Londonu, kjer je bil na zdravljenju, v 59. letu starosti umrl Gianluca Vialli, nekdanji znani nogometaš in član italijanske reprezentance. Podlegel je dolgi bolezni, s katero se je boril več let. Nazadnje je bil vodja delegacije pri italijanski nogometni reprezentanci. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je 14. decembra odstopil z mesta.