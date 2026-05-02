Tudi letos je zadonela Barč'ca

Prvomajsko dogajanje v Boljuncu je bilo tudi letos množično in občuteno

Valentina Sancin |
Boljunec |
2. maj 2026 | 13:09
    Člani fantovske in vaščani so na Gorico prikorakali ob zvokih Barč'ce( Fotodamj@n )
    Na predvečer praznika dela so v Boljuncu postavili mogočen maj( Fotodamj@n )
    Boljunska dekleta so poskrbela za transparent na griču nad Gorico( Fotodamj@n )
Prvomajsko dogajanje v Boljuncu je bilo tudi letos množično in občuteno. V prvih popoldanskih urah so na vaški trg prikorakali člani fantovske oz. vaščani v praznicni obleki ob petju priljubljene Barč’ce.

Pod majem, ki so ga na Gorici, vaškem trgu, postavili na predvečer praznika dela, so nazdravili in zapeli, nato pa v sprevodu z vaščani in drugimi obiskovalci prispeli do spomenika in se s krajšo proslavo poklonili padlim v narodno-osvobodilnem boju ter obudili spomin na prvomajsko osvoboditev izpod nacifašizma. Za vrhunsko praznično vzdušje je poskrbelo tudi prijetno sončno vreme.

TAGS: