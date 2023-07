Umrl košarkar in trener Mirko Novosel

V 86. letu starosti je umrl legendarni hrvaški in jugoslovanski košarkar in trener Mirko Novosel, poročajo hrvaški mediji. Dobitnik dveh olimpijskih kolajn je bil z Jugoslavijo tudi dvakrat evropski prvak, dvakrat je bil zmagovalec evrolige in je član Hiše slavnih. Jugoslavijo je popeljal do kar petih kolajn - dveh evropskih zlatih (1973, 1975), svetovnega srebra ter olimpijskega srebra in brona. Neizbrisen pečat pa je pustil zlasti v zagrebški Ciboni, ki jo je spremenil v evropskega velikana. Z njo je v letih 1985 in 1986 osvojil pokal evropskih prvakov, trikrat je bil prvak Jugoslavije, sedemkrat pa je osvojil pokal.

Prav Novosel je leta 1984 v Zagreb iz Šibenke pripeljal legendarnega Dražena Petrovica, ki je imel več možnosti za nadaljevanje kariere, a se je dan pred koncem prestopnega roka odločil podpisati za Cibono, piše Jutarnji list. Kot dodaja, je s tem Novosel ustvaril temelje za nekatere zgodovinske dosežke zagrebškega in hrvaškega klubskega športa.