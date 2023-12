Umrl parašportnik Franc Pinter, dobitnik štirih paralimpijskih kolajn

V 70. letu starosti je umrl slovenski paralimpijec Franc Pinter Ančo, dobitnik štirih paralimpijskih kolajn. Kot so zapisali pri Zvezi za šport invalidov Slovenije-Slovenskem paralimpijskem komiteju, je bil Pinter parašportu na vrhunski tekmovalni ravni zapisan več kot 40 let, tekmoval je na osmih paralimpijskih igrah.

Pinter je bil rojen 24. decembra 1953, šolal se je v Slovenski Bistrici, potem na poklicni elektroinštalaterski šoli v Mariboru. Med letoma 1971 in 1977 je bil zaposlen v steklarni v Slovenski Bistrici.

Leta 1977 se je v prometni nesreči poškodoval. Po rehabilitaciji se je leta 1978 upokojil. Že med rehabilitacijo se je seznanil s parašportom. Leta 1986 se je odločil in se povsem posvetil parastrelstvu, kjer je bil vrsto let v samem svetovnem vrhu.

Leta 1991 je v Avstriji prišel do norme za svoje prve paralimpijske igre v Barceloni (1992). Nastopil je na osmih igrah (Barcelona, Atlanta, Sydney, Atene, Peking, London, Rio, in Tokio) in osvojil štiri medalje za Slovenijo: tri srebrne (Atlanta, Sydney in Atene) in bronasto (Peking), vse z zračno puško stoje.

Bil je tudi evropski in svetovni prvak ter zmagovalec svetovnega pokala v parastrelstvu.

V Društvu paraplegikov Podravja je vodil strelsko sekcijo in sodeloval v organih društva. V strelskem društvu Impol je nad športom navduševal mlade.

»Ančo, hvala za vse. Hvala za tvojo skromnost, hvala za tvoj zgled in predanost. Hvala, ker si bil velik človek. Hvala za vse dosežke, s katerimi se je tudi po tvoji zaslugi parašport prislužil pozornost v slovenski javnosti,» so še zapisali pri krovni zvezi.