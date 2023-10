Uravnotežen Giro, ki bo spet obiskal tudi našo deželo

Potem ko so prireditelji kolesarske dirke po Italiji pred dnevi razkrili, kako bo potekal uvod Gira 2024, so danes v Trentu, kjer poteka športni festival Gazzette dello Sport, predstavili še preostale etape ene največjih kolesarskih dirk na svetu. Ta bo v naslednji, že 107. izvedbi potekala od 4. do 26. maja. Start bo v Turinu, cilj pa v Rimu.

Naslednja italijanska pentlja bo imela šest sprinterskih etap, dva kronometra v skupni dolžini 68,2 km ter pet gorskih etap. Skupna dolžina dirke bo 3321 km, kolesarje pa čaka 42.900 višinskih metrov. Na novi trasi Gira je skupno sedem krajev, kjer se dirka še nikoli ni začela, ter šest, kjer se še ni končala. Dirka se nam bo najbolj približala v 19. etapi, ki bo v celoti potekala v Furlaniji - Julijski krajini. Od Mortegliana pri Vidmu do Plodna (Sappade) čaka kolesarje 155 km. Šlo bo za srednje zahtevno etapo, ki bo vsebovala tudi vzpona na prelaza Passo Duron nad Paularom (1076 m) in Sella Valcalda (958 m).

Letošnji zmagovalec Primož Roglič najbrž ne bo branil rožnate majice, ki jo je osvojil na letošnji dirki, in se bo osredotočil na naskok na Tour de France. Organizatorji Gira pa si z nekoliko lažjo traso v primerjavi z lansko v prvi želijo privabiti na dirko, na kateri še ni dirkal, najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.