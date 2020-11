Uspešen vikend: Sinigoi v slalomu, Ostolidi v veleslalomu

V smučarskem centru Santa Caterina Valfurva se je danes, v ponedeljek, zaključil niz štirih tekem tehničnih disciplin ranga NJR (National Junior race) za mlade tekmovalce letnika 2000 in mlajše. V petek in soboto so tekmovali v slalomu, v nedeljo in včeraj pa sta bila na sporedu še dva veleslaloma. Če je v prvem delu vikenda izstopala smučarka SK Devin Caterina Sinigoi, ki je v soboto premočno zmagala, se je včeraj na veleslalomu izkazal Alex Ostolidi, član deželne ekipe FJK in Cai Monte Lussari.

Sinigoijeva (2003) je v soboto končala na prvem mestu v slalomu s kar sekundo in 25 stotinkami prednosti pred prvo zasledovalko tri leta starejšo Francozinjo Saguez, tretjeuvrščena Japonka Wakatsuki pa je zaostala že sekundo in 90 stotink. Zmaga ji je navrgla tudi najnižji izkupiček točk doslej, 46 točk.

V moškem veleslalomu pa se je izkazal Alex Ostolidi, sicer dijak zavoda Stefan, ki je včeraj dosegel svoj najboljši rezultat doslej. Včeraj je bil absolutno deveti, potem ko je v drugem spustu nadoknadil kar dve mesti, med mlajšimi mladinci pa je bil odličen tretji. Poudariti gre, da je za Edoardom Saraccom – lansko sezono je zaključil z najboljšim izkupičkom točk Fis na svetu – zaostal le sekundo. Tudi seštevek Fis točk je bil tokrat najnižji doslej, saj jih je zbral le 59,92.