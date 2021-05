V A2-ligi na »preizkusu«, če se pa potrdiš, pomeni, da si dober

Agnelli Tipesse Bergamo, pri katerem igrata kar dva slovenska odbojkarja Jernej Terpin in David Umek, je zmagovalec prvega superpokala A2-lige. Tekmo proti zmagovalki prvenstva A2-lige Prismi Taranto so gostje zmagali z 1:3. Bergamo z načelu Jernejem Terpinom, top scorerjem z 21 točkami, je letos osvojil tudi italijanski pokal, najboljši je bil po rednem delu prvenstva, izjalovilo pa se je v play-offu.

Jernej, vaša zmaga ima bržkone prav poseben pridih. Je bila to mogoče revanša po hladni prhi v play-offu, kjer ste izpadli že v četrtfinalu?

Tako je. Zmaga v superpokalu nas celo nekoliko peče, saj nam je jasno, da bi to ekipo zmogli premagati celo v finalu prvenstva

Vaš nastop je bil vsekakor neznanka, saj niste igrali kar sedem tednov. Kako ste ohranili formo?

Ves čas smo zelo vestno trenirali in to samo za ta nastop. Prijateljskih nismo igrali, ker so vsi že prej zaključili sezono. Dokazali pa smo, da je bila forma še na višku.

Ste s svojim nastopom zadovoljni?

Zelo. Bil sem top scorer. Zadovoljni pa smo čisto vsi v klubu. Tudi dejstvo, da so tekmo predvajali v živo po RaiSport je dobra vitrina za klub, ligo in tudi zame.

Vaša vloga pa se bo nedvomno spremenila med sezono, drži?

Lani so o meni vedeli, da sem dober, da sem se že izkazal pri Modoviju, več pa ne. Zadnje sem bil neznanka. V zadnjih mesecih pa mi je sam trener rekel, da sem se prelevil v liderja.

Koliko pa je še daleč superliga?

Dobil sem dve ponudbi, iz Ravenne in Padove. Mislim pa, da sem še na »preizkusu«. Ena sezona ti lahko uspe, če pa se potrdiš, pomeni, da si res dober. Potrditi se, pa je seveda težko.