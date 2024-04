Zgodba o galebki, ki bi lahko zaustavila rušenje gostilne Pavan

Sveti Jakob je danes zdramil ropot bagra, ki je začel z rušenjem nekdanje gostilne Pavan. V torek je tam delavce še pričakala množica krajanov, ki nasprotujejo novi telovadnici, aktivist je tudi splezal na bager in dobesedno blokiral dela. Danes pa se torkov čudež ni ponovil.

Karabinjerji in policisti so pozorno spremljali dogajanje, od zore do mraka. Za Primorski dnevnik so dejali, da ni bilo nobenih incidentov, dan je potekal dokaj mirno. Po neuradnih navedbah tudi ni bilo nikakršnih problemov za malčke in dijake, ki obiskujejo slovenske izobraževalne ustanove v Ulici Frausin. Poslopje, kjer domuje večstopenjska slovenska šola, se nahaja dobesedno nasproti bivše gostilne Pavan.

Dela pristojnega podjetja so nemoteno napredovala do popoldneva, ko so na strehi še stoječe tretjine objekta opazili galebje gnezdo. Najdba sicer ni okrnila dogajanja, saj so delavci gnezdo opazili popoldne, malo pred načrtovano prekinitvijo del. Jutri naj bi v jutranjih urah prišli na ogled gasilci ter gozdarska policija. Kot so Primorskemu dnevniku razložili lokalni policisti, je možnosti sedaj več. Med temi je tudi začasna prekinitev del, so pojasnili, če bodo danes našli neizvaljena jajca. Vse je odvisno od ogleda gozdarske policije. Galebka je vsekakor ostala na strehi Pavana cel dan, kljub ropotanju in rušenju, kar daje slutiti, da res vali jajca.

