Germani in Bertuzzi napredovali na 4. mesto

Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta na skupni lestvici 53. mednarodne jadralne regate za Trofejo princese Sofije na Mallorci v olimpijskem razredu 49er FX močno napredovali. Članici italijanske vojne mornarice sta s 17. mesta po prvem tekmovalnem dnevu skočili na 4. mesto. Na včerajšnjih plovih sta bronasti jadralki z nedavnega svetovnega prvenstvana Lanzaroteju dosegli dve prvi mesti, eno šesto in eno tretje.

Na vrhu razpredelnice ostajata Norvežanki Helene Naess in Marie Ronningen (13 točk). Germani in Bertuzzi (20), ki bosta poleti dočakali olimpijski nastop, na četrtem mestu le za dve točki zaostajata za drugouvrščenim ameriškim dvojcem Roble-Shea in tretjeuvrščeno nemško posadko Bergmann-Wille. Uvodna regata letošnjega jadralnega svetovnega pokala se bo zaključila v soboto.