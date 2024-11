V A3-ligi tudi letos dva ambiciozna slovenska odbojkarja

V odbojkarski A3-ligi nastopata letos dva slovenska odbojkarja, ki na tej ravni tekmujeta že več sezon, oba pa sta letos zamenjala ekipi. Tržaški Slovenec David Umek se je po lanski odlični sezoni, v kateri je s San Donajem prišel do finala play-offa za napredovanje v A2-ligo, preselil v Ancono. Štamavrski odbojkar Sandi Persoglia, ki je lani igral v Bariju, pa se je pridružil ekipi JV Gioia del Colle, ki je odkupila ligo. Ker igrata Umek in Persoglia v različnih skupinah, se v rednem delu ne bosta srečala.

David Umek je poleti prestopil v ekipo The Begin Volley Ancona. Lansko sezono je zaradi igranja finala za prestop v A2-ligo končal pozno. Ker je letos manj ekip v A3-ligi (lani jih je vsaka skupina štela 13, letos pa jih je v beli - severni 10, v južni - modri 11), ni bilo lahko dobiti ekipe. »Še naprej sem želel igrati v severni skupini. Iz Ancone so me poklicali takoj po prestopu v A3-ligo in me hitro prepričali, saj so sestavili perspektivno ekipo, tudi če so novinci,« je pojasnil Umek, ki se je s soigralci in trenerjem se je takoj dobro ujel.

Prvotni cilj ekipe je obstanek v ligi, če bodo dosegli kaj več, bodo še bolj zadovoljni. Umek je izpostavil, da letos s samo desetimi ekipami vodi prvih osem mest v play-off, zadnji dve pa v play-out, tako da nihče ne bo končal prvenstva že po rednem delu. »Osebni cilj je, da bi ponovil rezultate iz prejšnje sezone. Vem, da bo težko, a bi rad poskušal pomagati ekipi, da pridemo čim višje,« je še dodal.

Da je prvenstvo zahtevno in so se na splošno ekipe okrepile, je prepričan tudi Sandi Persoglia, ki bo tudi letos igral na jugu Italije, tokrat v kraju Gioia del Colle, in torej v beli skupini. JV Gioia del Colle je poleti odkupila A3-ligo in sestavila moštvo, ki lahko cilja visoko. Od lanske postave iz B-lige je ostal samo libero, vsi ostali so novi igralci. »Ekipo sem izbral zato, ker je sestavljena iz močnih odbojkarjev, marsikoga sem tudi že poznal. Zaenkrat se dobro znajdem, začetek pa je bil kar zahteven, ker so se vse ekipe okrepile,« je razložil štmavrski odbojkar.

»Ciljamo na to, da bi igrali čim bolje. Želimo si play-offa in finala, če bi nam uspelo, pa tudi napredovanja. Predvsem pa razmišljamo o tem, da prvenstvo odigramo čim boljše,« je še dejal Persoglia, ki igra v vlogi centra. Sezono je začel v standardni postavi, predvsem je bil zadovoljen s svojo predstavo na prvi tekmi. »Zadnja dva tedna sem imel nekaj težav z gležnjem in ramo. Upam, da se bom čim prej vrnil na igrišče,« je še povedal.