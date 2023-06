V Bazovici danes in jutri tudi Südtirol, Udinese, Venezia in Triestina

Danes in jutri bo v športnem centru Zarje v Bazovici spet živahno. Na sporedu bo že peti mladinski mednarodni nogometni turnir, ki ga Zarja organizira v sklopu stoletnice ustanovitve bazovskega društva. Če so bili prejšnji konec tedna na vrsti mladi nogometaši v starostni skupini U13 za Memorial Borisa Primosija, bodo danes in jutri na delu nekoliko starejši oziroma nogometaši do 15. leta starosti. Mednarodno izvedbo bodo tokrat začinila imena prestižnih poklicnih klubov, ki s članskimi ekipami nastopajo v A- in B-ligi: Udinese, Venezia, Südtirol, pa tudi Triestina. Poleg omenjenih društev bodo igrali še domača Zarja oziroma združena ekipa Zarja Breg, ki si je pred kratkim izborila obstanek v deželnem prvenstvu, Bilje, TS Victory Academy in Zamet Rijeka.

Za uvod Zarja Breg - Zamet

Prva tekma bo na sporedu danes ob 9.30: Zarja Breg bo igral proti reškemu Zametu. V jutranjih urah bodo še na sporedu naslednji dvoboji: 10.15 Bilje - TS Victory Academy, 11.00 Udinese - Triestina, 11.45 Zamet Rijeka - Venezia, 12.30 TS Victory Academy - Triestina, 13.00 Udinese - Bilje. Po kosilu se bo program tekem nadaljeval ob 14.30 s tekmo Zarja Breg - Südtirol, 15.15 Udinese - TS Victory Academy, 16.00 Südtirol - Venezia, 16.45 Bilje - Triestina, 17.30 Zarja Breg - Venezia, 18.15 Südtirol - Zamet Rijeka.

Juti polfinala in finale

Turnir se bo nato nadaljeval jutri, ko bosta ob 9.30 in 10.30 na sporedu tekmi, ki bosta nato določili pare za igranje 5. in 7. mesta. Ob 11.30 in 12.30 pa še polfinalni tekmi, po katerih bosta znana finalista mednarodnega turnirja Zarje. Po nedeljskem kosilu bo najprej ob 14.30 na vrsti tekma za 7. mesto, ob 15.15 tekma za 5. mesto, ob 16.00 za 3. mesto in ob 16.45 še finale. Sledilo bo nagrajevanje.

Nato »fešta« z Nebojsega

Po nagrajevanju bo v športnem centru Zarje še živahno, saj bo kulturno-glasbeni program vodila glasbena skupina Nebojsega. Ples se bo nadaljeval pozno v večer in bo odprt vsem ljubiteljem glasbe, saj bodo organizatorji poskrbeli tudi za jedačo in pijačo. Pravzaprav bodo kulinarične dobrote z žara vsem na voljo že od poznih jutranjih ur.

18. junija še turnir U17

Sklop mednarodnih turnirjev Zarje se bo končal v nedeljo, 18. junija, ko bodo na sporedu še turnir U17. Slovesna proslava ob stoletnici pa bo 3. septembra.