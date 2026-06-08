V Bazovici Rijeka pred Udinesejem, Koprom in Bologno

V športnem centru Zarje so v soboto in v nedeljo spravili pod streho zelo kakovosten mladinski turnir v starostni skupini U15 Zarja International Cup Stars, na katerem so nastopale številne ekipe profesionalnih klubov iz Italije, Slovenije in Hrvaške. Pokal so letos dvignili mladi nogometaši Rijeke, ki so v finalu po streljanju enajstmetrovk premagal Udinese s 6:5. Po rednem delu je bil izid 1:1. Na tekmi za 3. mesto je bil Koper po streljanju enajstmetrovk boljši od Bologne. Končni izid je bil 5:4. Po rednem delu je bilo 0:0. Da je bil turnir zelo izenačen, sta dokazala tudi polfinala. Udinese je premagal Koper z 9:8 po izvajanju najstrožjih kazni. Rijeka je bila po loteriji penalov s 4:3 boljša od Bologne.

Na tekmi za peto mesto je Sturm Graz premagal Padovo z 2:1. Na tekmi za 7. mesto pa je bila Pro Fagagna z 1:0 boljša od domače Vesne Zarje. Na nagrajevanju so bili prisotni predstavniki Dežele FJK, Občine Trst in predsednik deželne nogometne zveze Ermes Canciani. Dežela FJK in Občina Trst sta bila skupaj z ZSŠDI tudi glavna pokrovitelja turnirja, ki se bo zaključil konec tedna. V soboto bodo nadoknadili turnir za starostno skupino U9. V nedeljo pa bo še na sporedu Zarja International Cup Pink za nogometašice v starostni skupini U15.