V četrtfinalu z Južnimi Tirolci

Na današnjem kulturnem dnevu v Pliberku, kjer so se z glasbeno točko predstavile vse evropske manjšinske skupnosti, ki nastopajo na Europeadi (Slovence v Italiji sta dinamično in poskočno predstavila pevka Martina Zerjal ter operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban), je bil ob koncu tudi žreb četrtfinalnih parov, ki so ga težko pričakovale vse nastopajoče reprezentance. Podpredsednica FUEN-a in nekdanja evropska poslanka Angelika Mlinar, koroška Slovenka doma iz Žitare vasi, ni imela srečne roke pri zbiranju in odpiranju kroglic. Vsaj za Žile ne. Slovenci v Italiji bodo v četrtkovem četrtfinalu igrali proti trikratnim prvakom Europeade Južnim Tirolcem, ki so tudi letos med glavnimi favoriti za naslov. Žile bodo proti južnotirolski izbrani vrsti, ki jo vodi selektor Kiem Harald, igrale jutri ob 17. uri v Železni Kapli, kjer so nogometaši trenerja Adamiča v nedeljo premagali Slovake z Madžarske.

ČETRTFINALNI PARI (vse tekme ob 17. uri): Slovenci v Italiji – Južni Tirolci (Železna Kapla); Team Koroška – Romi z Madžarske (Stadion SAK Celovec); Lužiški Srbi – Hrvati iz Srbije (Šmihel); Nemci iz Poljske – Srbi s Hrvaške (Globasnica)